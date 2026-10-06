Дефолт загрожує рекордній за 17 років кількості компаній РФ

Більше 50 російських компаній на фоні депресивної ситуації в економіці можуть цього року порушити зобов'язання за облігаціями та допустити дефолт.

Про це пише The Moscow Times.

За даними агентства "Національні кредитні рейтинги", з початку року прострочення по виплатах облігаційних позик допустили щонайменше 30 компаній, з них 20 — вперше. Лише кілька з них після технічного дефолту здійснили виплати, розповіли російському виданню "Известия" учасники ринку.

У 2026 році компанії прострочили платежі на 41 млрд руб. проти 34 млрд роком раніше.

Кількість дефолтів за облігаціями в поточному році вже досягла максимального за десятиліття і може встановити 17-річний рекорд.

У 2009 році на фоні наслідків світової фінансової кризи не виконали зобов'язання за облігаціями більше 100 російських компаній, а загальний обсяг проблемного боргу досяг майже 200 млрд руб.

Кількість компаній, які допустили дефолт, вже наближається до значень 2015 року, коли після санкцій за анексію Криму боргові зобов'язання порушили 52 компанії.

Тоді причинами цього, окрім обмежень, стали падіння цін на нафту, різке ослаблення рубля та посилення грошово-кредитної політики Центробанком.

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