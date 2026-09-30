Економіка Росії на межі "великої кризи" – розвідка Данії

Економіка Росії перебуває на межі "великої кризи" через військові витрати, міжнародні санкції та українські удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Про це пише Axios із посиланням на оцінку Данської служби оборонної розвідки.

"Водночас російська економіка перебуває на межі великої кризи, спричиненої військовими витратами, міжнародними санкціями та українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі", — йдеться в документі.

На цьому тлі датська розвідка очікує посилення гібридних атак Росії проти Заходу та НАТО. Йдеться, зокрема, про руйнівні кібератаки та диверсії проти підприємств і транспортних маршрутів, що забезпечують допомогу Україні.

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Нагадаємо:

Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни, йдеться у звіті розвідки ЄС.

Рекордні 60% росіян, опитаних у період з березня по травень, зазначили, що економічна ситуація в регіонах погіршується, поліпшення бачать 27% респондентів.