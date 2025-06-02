У АРМА виявили "витік" мінеральної води

На території санаторіїв на Закарпатті, переданих АРМА, незаконно виробляють мінеральну воду.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Йдеться про санаторії "Поляна" та "Сонячне Закарпаття", де працівники Центрального апарату АРМА провели огляд арештованих активів.

"За результатами огляду виявлено ряд порушень про які вже повідомлено правоохоронні органи", – зазначають в агентстві.

"Встановлено факти організації незаконного виробництва мінеральної води на території арештованої будівлі організованого службовими особами ТОВ "АКВА-ПОЛЯНА" та ТОВ "Кришталеве джерело". Останні мали договір про спільну господарську діяльність з власником цього арештованого активу", – говориться у повідомленні.

"АКВА ПОЛЯНА" понад півтора року не виконує судове рішення щодо звільнення приміщення цеху розливу мінеральної води та його повернення в розпорядження діючого власника. А "Кришталеве джерело" намагається отримати контроль над активом, беручи участь у конкурсі на управителя на активи санаторію "Поляна", зазначають в АРМА.

Агентство повідомдяє, що цілісний майновий комплекс санаторію "Поляна" передавався в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду м. Києва за декількома ухвалами про арешт та передачу активів в управління. Деякі ухвали про арешт в подальшому скасовувались, проте за ініціативою АРМА арешт активів поновлювався кожного разу.

Вартість активу за результатами оцінки складає 32,7 млн грн. Актив двічі виставлявся на конкурс через систему Prozorro, однак торги "не відбулися через подання учасниками пропозицій із порушенням вимог законодавства". Наразі оголошено новий конкурсний відбір в електронній системі закупівель.

Щодо санаторія "Сонячне Закарпаття", то під час огляду "встановлено факти незаконного розливу мінеральної води на території санаторію, який здійснюють особи, пов’язані із ТОВ "Рекреаційні технології".

"Також зафіксовано обмеження доступу представників АРМА до приміщень, що є порушенням рішення суду та перешкоджанням законній діяльності агентства", – зазначено у повідомленні. АРМА звернулося до правоохоронних органів щодо незаконного використання активів.

Активи передано в управління АРМА рішенням Печерського районного суду міста Києва. АРМА очікує результати оцінки та готує документацію для оголошення конкурсу на пошук управителя через систему Прозорро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА вимагає компанію "Марінекс" сплатити кошти до держбюджету. Приватне підприємство, яке обрали управителем десяти арештованих суден, включаючи суховантажне судно "EMMAKRIS III" не виконує договірні зобов'язання. За результатами аналізу поточного стану виконання договорів управління АРМА виявило, що ПП "Марінекс" не сплатило 5,15 млн грн гарантійних платежів до бюджету.

Також, нагадаємо, АРМА виставило на повторний конкурс Палац "Жовтневий". це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

Раніше АРМА заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.

Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про скаргу до Антимонопольного комітету України, подану ТОВ "Стар Інвестмент Іст".

Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів відомого олігарха.

Це корпоративні права 28 юридичних осіб, серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики, спиртові заводи,121 об’єкт нерухомого майна і 99 транспортних засобів.