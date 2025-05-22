Управитель десяти арештованих суден не платить за договором – АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів вимагає компанію "Марінекс" сплатити кошти до держбюджету.

Про це говориться у повідомленні АРМА.

Приватне підприємство, яке є управителем десяти арештованих суден, включаючи суховантажне судно "EMMAKRIS III" не виконує договірні зобов'язання.

За результатами аналізу поточного стану виконання договорів управління АРМА виявило, що ПП "Марінекс" не сплатило 5,15 млн грн гарантійних платежів до бюджету.

Воно не подало звітність, не застрахувало судна, не відкрило окремий рахунок, не стало на податковий облік та не оплатило 340 тис. грн за послуги оцінювачів.

Нацагентство виписало "Марінекс" припис.з вимогою негайно виконати договірні зобов'язання та перерахувати вказані кошти до держбюджету.

У разі невиконання вимог АРМА має право розірвати договори та притягнути відповідальних осіб до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА передало в управління ПП "Марінекс" 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з державою-агресором. "Марінекс" визначили новим управителем за результатами відкритого конкурсу.

АРМА повідомляло, що очікує щомісячні надходження до бюджету України у розмірі понад 5,7 мільйона гривень.

За даними голови АРМА, раніше, за договорами, укладеними попереднім керівництвом Агентства, держава отримувала лише 10 тисяч гривень на місяць за кожне з суден.

Серед переданих активів – судно "EMMAKRIS III" (дедвейтом 73 281 тонн), арештоване рішенням Печерського районного суду м. Києва у квітні 2023 року.

Відповідно до даних Youcontrol, уповноваженою особою ПП "Марінекс" є Самусенко Ірина. Основний вид діяльності компанії – обслуговування водного транспорту.

Також повідомлялося, що "EMMAKRIS III" оцінено оцінщиком в майже 109 млн гривень, і зазначив, що наступним етапом управління активом буде оголошення відкритого конкурсу на Прозорро для обрання управителя цього активу.