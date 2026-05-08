Прокуратура хоче конфіскувати майно посадовця Держкосмосу

Прокуратура вимагає стягнути в дохід держави 6,4 мільйона гривень з виконувача обов'язків голови Державного космічного агентства України: слідчі вважають необгрунтованими активами будинок, землю та авто його родини.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Обов'язки голови ДКА виконує Володимир Міхеєв.

Прокурор САП за матеріалами Державного бюро розслідувань та на підставі самостійно одержаних доказів заявив позов про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина в.о. голови Державного космічного агентства України, і їх стягнення в дохід держави.

Так, мова йде садовий будинок загальною площею 145,4 кв. м та земельну ділянку площею 0,0686 га у передмісті Києва.

Вартість цих активів на день набуття становить 2 834 209 грн. Проте з'ясовано, що їх мінімальна ринкова вартість – 5 460 000 грн.

Також йдеться про автомобіль "BMW X5", 2017 року випуску вартістю 950 000 грн. Він оформлений на сина посадовця, проте зібрані матеріали свідчать, що ним користується посадовець, розповіли у прокуратурі.

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї підтвердив неможливість набуття цих обʼєктів (вартістю понад 6,4 млн грн) за рахунок законних прибутків.

Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом. Суд у порядку забезпечення позову наклав арешт на це майно.

