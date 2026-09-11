АРМА шукає управителя для готелю в Одесі, який належав росіянину

АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю "Моцарт", який розташований у історичному центрі Одеси.

Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

"АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю "Моцарт" в Одесі — пам'ятки архітектури 1870 року, розташованої в історичному центрі міста поруч із Одеським національним академічним театром опери та балету", – говориться у повідомленні.

До складу активу входить діючий готельно-ресторанний комплекс, "який має значний туристичний та інвестиційний потенціал", зазначили у агентстві.

Актив був арештований та переданий в управління АРМА відповідно до рішення суду. За даними слідства, фактичними власниками активу були громадяни Російської Федерації, говориться у повідомленні.

"Передача таких активів в управління дає змогу зберегти їхню вартість, забезпечити належне функціонування та використання в інтересах держави", – наголосили у АРМА.

Як писав раніше сайт 368.media, одеський готель "Моцарт" через довірених осіб належав російському бізнесмену Ігорю Аківісону, власнику заводів і компаній у Санкт-Петербурзі. В Одесі російському бізнесмену належало кілька готелів під загальним брендом Mozart Hotel Group.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА проводить комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи IDS Ukraine, одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, перед повторним конкурсом з відбору управителя корпоративних прав компаній групи.