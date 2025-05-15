Людина ексвласника "Гуліверу" блокує новий конкурс з пошуку управителя ТРЦ – АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про скаргу до Антимонопольного комітету України (АМКУ), подану ТОВ "Стар Інвестмент Іст".

В повідомленні йдеться, що уповноважена особа компанії також очолює консорціум "УП "Еспланада" — одного з учасників попереднього конкурсу, якого АРМА відхилило через порушення тендерної документації, зокрема через зв’язок із власником арештованого активу.

"Це прямо суперечить пункту 6 розділу ІІІ тендерної документації, яка забороняє участь у конкурсі компаніям, пов’язаним із власником активу або такими, що діють узгоджено з ним.

З огляду на цю заборону, ТОВ "Стар Інвестмент Іст" не має права брати участь у процедурі, а відтак — і подавати скаргу. Таким чином, скарга є безпідставною", - розповіла Олена Дума.

Згідно з даними youcontrol, уповноваженою особою ТОВ "Стар Інвестмент Іст" та консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада" є Андрій Ладановський.

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Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Агентство під час перевірки документів учасників звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер".

"Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.