АРМА виставила палац "Жовтневий" на повторний конкурс
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на повторний конкурс Палац "Жовтневий".
Про це повідомляється на сайті АРМА
Агентство шукає управителя для цього активу. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –18:00 26 травня 2025 року.
Серед вимог – забезпечення щомісячного очікуваного доходу від управління у розмірі не менше 2 млн грн.
"Актив уже доступний на платформі Prozorro, а кінцевий термін подання заявок — 26 травня 2025 року", – говориться у повідомленні.
Агентство зазначає, що "Жовтневий" — це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².
І нагадує, що попередній конкурс не відбувся, оскільки у ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.
АРМА сподівається залучити професійного управителя, "здатного реалізувати потенціал цього історичного об’єкта".
Нагадаємо:
Раніше АРМА заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.
Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про скаргу до Антимонопольного комітету України, подану ТОВ "Стар Інвестмент Іст".
Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів відомого олігарха.
Це корпоративні права 28 юридичних осіб, серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики, спиртові заводи,121 об’єкт нерухомого майна і 99 транспортних засобів.