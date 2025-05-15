АРМА виставила палац "Жовтневий" на повторний конкурс

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на повторний конкурс Палац "Жовтневий".

Про це повідомляється на сайті АРМА

Агентство шукає управителя для цього активу. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –18:00 26 травня 2025 року.

Серед вимог – забезпечення щомісячного очікуваного доходу від управління у розмірі не менше 2 млн грн.

"Актив уже доступний на платформі Prozorro, а кінцевий термін подання заявок — 26 травня 2025 року", – говориться у повідомленні.

Агентство зазначає, що "Жовтневий" — це знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

І нагадує, що попередній конкурс не відбувся, оскільки у ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.

АРМА сподівається залучити професійного управителя, "здатного реалізувати потенціал цього історичного об’єкта".

Нагадаємо:

Раніше АРМА заявило про спробу заблокувати конкурс з відбору управителя для одного з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер". За цим стоїть людина, пов’язана з колишнім власником центру Віктором Поліщуком.

Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про скаргу до Антимонопольного комітету України, подану ТОВ "Стар Інвестмент Іст".

Раніше повідомлялося, що АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів відомого олігарха.

Це корпоративні права 28 юридичних осіб, серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики, спиртові заводи,121 об’єкт нерухомого майна і 99 транспортних засобів.