АРМА відхилило пропозицію переможця на управління виробником "Моршинської"

Через "аномально низьку пропозицію" в 0,01% комісія з визначення управителя складних активів АРМА відхило пропозицію КУА "Укркапітал", яка перемогла в торгах з управління активами групи IDS Ukraine – виробника води "Моршинська", "Миргородська" і "Аляска".

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

"За результатами обговорення члени комісії дійшли висновку, що вказана учасником інформація сама по собі не є достатнім та належним обґрунтуванням аномально низької пропозиції і не містить точних розрахунків", – йдеться у протоколі засідання від 14 вересня.

КУА "Укркапітал" запропонувала на торгах з управління групою IDS Ukraine найнижчу цінову пропозицію.

Але учасник вказав загальні прийоми управління корпоративним правами, а окремі методи не розкриті і носять загальний характер, вирішила комісія.

Крім того, сукупні витрати орієнтовно 10 млн грн, пов'язані з укладенням договору управління, значно перевищують очікуваний розмір винагороди управителя в сумі 109 965 грн на рік, вказано в протоколі.

Процедура вибору управителя продовжиться щодо наступної за розміром пропозиції, повідомили у Нацагентстві з виявлення, розшуку й управління активами. Додаткове обґрунтування від наступного учасника вимагатимуть, якщо його пропозиція також відповідатиме критеріям аномально низької.

Нацагентство 7 вересня 2026-го провело торги з управління групою IDS Ukraine – найбільшим виробником води в Україні. У торгах взяли участь п'ять компаній. Серед них – "Альянс Д" співвласників мереж Varus і Eva Валерія Кіптика і Руслана Шостака.

КУА "Укркапітал" полтавського бізнесмена Сергія Бєлашова знизила вартість послуг з управління з початкових 40% до 0,01% від чистого прибутку активів. Друга найнижча ставка була від "Юридичного бюро "Пріорітас" – 0,9%, третя від "Альянс Д" – 1%.

IDS Ukraine – виробник бутильованої води, заснований у 1996-му. Портфель брендів включає "Моршинську", "Миргородську", "Аляску" та "Аква Лайф". Компанія контролює понад 40% українського ринку бутильованої води, за її оцінками.

У групі працюють приблизно 3000 людей, вартість чистих активів – 4 млрд грн, за даними IDS.

Консолідований виторг IDS Ukraine у 2025-му – 7,4 млрд грн проти 6,9 млрд грн роком раніше.

Нагадаємо:

У травні Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.

АРМА повідомляло, що проводить комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні (бренди "Моршинська" та "Миргородська") – перед повторним конкурсом з відбору управителя корпоративних прав компаній групи.

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належала російському олігарху Михайлу Фрідману. Він був співвласником компанії IDS Ukraine.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

У квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

У жовтні АРМА повідомило, що завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine", а також, що конкурс буде оголошено вже незабаром.

У листопаді 2025 року АРМА оголосило на Prozorro конкурс на визначення управителя для групи компаній IDS Ukraine, а надалі скасувало.