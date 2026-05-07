САП звинувачує полтавського податківця у заниженні вартості майна

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи начальника головного управління Державної податкової служби в Полтавській області вартістю понад 4,8 мільйона гривень, суд наклав арешт на його майно.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ідеться про начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка.

"Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в 2024 році набули у власність начальник ГУ ДПС в Полтавській області та його дружина", – говориться у повідомленні.

Мова йде про автомобіль "Lexus NX 200", придбаний за 85 тис. грн та квартиру в м. Ужгороді площею 71,6 кв. м в елітній новобудові за 576 тис. грн.

У позовній заяві прокурор стверджує, що реальна вартість цих активів становить 4,8 мільйона гривень.

Тим часом аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї свідчить про неможливість набути це майно за рахунок законних прибутків.

Прокуратура зазначає, що позов ґрунтується на матеріалах Державного бюро розслідувань та доказах, самостійно зібраних прокурором САП.

Вищий антикорупційний суд за заявою прокурора САП у порядку забезпечення позову наклав арешт на вказане майно.

Зазначимо, що раніше Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларацій за 2023-2024 роки начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка.

Як писало видання "Полтавщина", у 2024 році "дружина посадовця Ірина Нетеса задекларувала придбання квартири в Ужгороді (71,6 м²) за 575 тис. грн, тоді як ринкова ціна аналогічного житла становить орієнтовно 2,5 млн грн".

Того ж року на її ім'я оформили позашляховик Lexus NX 200 2019 року із задекларованою вартістю 86 тис. грн — при ринковій понад 1,4 млн грн.

Раніше сам Левченко у 2023 році Левченко став власником квартири у Києві площею 65 м², вказавши її вартість 1 млн 398 тис. грн — при середній ринковій ціні близько 3 млн грн. У декларації за цей рік він зазначив зарплату 819 тис. грн.

Також у 2021 році він набув у власність автомобіль Tesla Model 3 2021 року випуску за 1 млн 560 тис. грн.

Згідно з декларацією за 2024 рік, він отримав 514,1 тис. грн зарплати в БЕБ України, 65,3 тис. грн доходу від ТОВ "Олександр"та 135,6 тис. грн пенсії.

При цьому на кінець року його заощадження становили близько 90 тис. грн, а боргові зобов'язання — 600 тис. грн позики, оформленої у 2022 році, зазначало видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику управління СБУ в Миколаївській області Віталію Герсаку, який у 2020–2021 роках набув активів на понад 22 млн грн, що значно перевищують його законні доходи.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.