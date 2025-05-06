АРМА шукає управителів на арештовані активи Жеваго

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів відомого олігарха.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Масштабний перелік активів охоплює:

- Корпоративні права 28 юридичних осіб, серед яких компанії, що працюють у сферах нерухомості, будівництва, аграрного сектору, фінансових послуг та енергетики;

- Спиртові заводи: Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іваньківський, Тхорівський, Борщівський та Воютицький;

- Об’єкти нерухомого майна: 121 об’єкт у Києві, Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях;

- Рухоме майно: 99 транспортних засобів.

АРМА вже оглянуло та провело інвентаризацію активів, зафіксувавши стан кожного об’єкта та підготувавши відповідні звіти.

Конкурсні процедури передбачають:

Відбір управителя (ринкові консультації) — суб’єкта, що здійснюватиме фактичне управління активами, який забезпечить їх збереження та примноження;

Відбір оцінювачів — компаній, що нададуть незалежну оцінку активів для належної організації процесу передачі в управління.

Після проведення цих процедур активи будуть опубліковані на Prozorro.

Нагадаємо:

В березні Печерський суд міста Києва передав до АРМА майно бізнесмена Костянтина Жеваго. Серед них – 49,5% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".