У АРМА розповіли, скільки коштів вклали у військові облігації

Державна оборонна сфера отримає понад 2,5 млрд грн через військові облігації, які закуповує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АРМА.

Розподіл інвестицій здійснено наступним чином: 1 млрд грн, 32 млн дол. США та 4 млн євро.

"Ключову роль у цьому зіграли Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора: завдяки їхнім зусиллям кошти, вилучені у зрадників, колаборантів і корупціонерів, працюють в інтересах України", – підкреслили у агентстві.

АРМА повідомляє, що з початку повномасштабної агресії Росії вже спрямувало понад 11 млрд грн в еквіваленті на купівлю військових облігацій.

"Лише у 2025 році агентство перерахувало до державного бюджету понад 5,5 млрд грн завдяки співпраці з ДБР", – говориться у повідомленні.

АРМА нагадує, що є єдиним органом державної влади, який здійснює грошові вкладення в оборону України шляхом купівлі військових ОВДП.

Нагадаємо:

У вересні уряду вже вдалося мобілізувати 38 млрд грн через ОВДП, від початку 2025 року – 394 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 1,8 трлн грн.

Президент України Володимир Зеленський отримав 4,1 млн грн від погашення облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) 25 вересня і 2 жовтня придбав на них цінні папери.

Раніше повідомлялося, що Упродовж січня – серпня 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 814 млрд грн.

Раніше голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат держбюджету.

"В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій", – підкреслила Підласа.