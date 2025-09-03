НБУ розповів, скільки коштів уряд отримав від облігацій держпозики

З початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 814 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

Упродовж січня – серпня 2025 року Міністерство фінансів залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 277 038,4 млн грн, 1 258,4 млн дол. США та 562,7 млн євро.

Міністерство спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними 221 853,7 млн грн, 1 633,2 млн дол. США та 665,7 млн євро.

"Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у серпні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США – 4,25% річних. ОВДП, номіновані у євро, у серпні не розміщувалися", – повідомляє регулятор.

"Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно з 137,4 млрд грн в еквіваленті станом на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза", – інформує НБУ.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат держбюджету.

"В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій", – підкреслила Підласа.

5 серпня Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету понад 18,2 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики України на аукціонах понад 312 мільярдів гривень.

Уряд України у січні-лютому 2025 року залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 45,64 млрд грн та $255 млн. Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за цей період спрямовано 59,5 млрд грн та $353,3 млн.