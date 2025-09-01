Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано – голова бюджетного комітету

Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету.

Про це у Facebook написала голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування держбюджету за 8 місяців спрямовано 345,5 млрд грн, повідомила вона.

"Доходи стабільно виконуються – за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 8 місяців надійшло 1,45 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів). Це на 6% або на 82,4 млрд грн більше плану на звітний період", – повідомляє вона.

Найбільші надходження – традиційно від імпортного ПДВ (340,4 млрд грн),ПДФО та військового збору (230,9 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів (206,5 млрд грн, враховуючи відшкодований ПДВ), податку на прибуток (211,6 млрд грн), імпортного акцизу (107,5 млрд грн) та внутрішнього акцизу (78,9 млрд грн).

"План на звітний період за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконано", – підкреслила Підласа.

"Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків (в тому числі затверджених змінами до бюджету 31 липня) немає", – пише вона.

Водночас, з початку року до бюджету надійшло 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги. Вся міжнародна допомога (окрім коштів Великобританії) використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету.





Нагадаємо:

У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів, повідомило Міністерство фінансів

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – липень 2025 року становили 1,4 млрд грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

У рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.