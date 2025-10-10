Зеленський показав мільйонний прибуток від облігацій і докупив цінні папери

Президент України Володимир Зеленський отримав 4,1 млн грн від погашення облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП) 25 вересня і 2 жовтня придбав на них цінні папери.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі декларацій держосіб, пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією з реєстру, минулого тижня глава держави придбав у Мінфіну 101 ОВДП номіналом 41,2 тис. грн кожна на загальну суму 4,16 млн грн. При цьому відповідний видаток у сумі 4 млн 277 тис. 929 грн був зроблений ще 26 вересня.

Обидва повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Зеленський зробив 3 жовтня.

Це перше повідомлення Зеленського в реєстрі від 30 березня 2025 року (коли подано щорічну декларацію) та перше "повідомлення про зміни" від 14 вересня 2024 року, коли він декларував 4,29 млн грн доходу

Інших деталей щодо зміни майнового стану Зеленського у поточному році у публічному реєстрі декларацій не наводиться.