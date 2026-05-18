АРМА почало шукати управителя для виробника "Моршинської" та "Миргородської": нові правила

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для активів групи IDS Ukraine — одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні, до якої входять бренди "Моршинська" та "Миргородська".

Про це повідомила пресслужба АРМА 15 травня.

Зазначається, що конкурс проводиться за новими правилами управління арештованими активами, впровадженими в межах реформ АРМА. Оновлені підходи передбачають посилення вимог до кандидатів, жорсткіші критерії відбору та додаткові механізми контролю за управлінням стратегічними активами.

Нові підходи спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, посилення підзвітності управителів та забезпечення конкурентних умов відбору.

"IDS Ukraine — один із наймасштабніших та найскладніших активів в управлінні АРМА. Йдеться про цілісний виробничий комплекс із повним циклом діяльності: від виробництва мінеральної води до виробництва, логістики та дистрибуції продукції на українських і міжнародних ринках", - повідомили в АРМА.

Після оголошення конкурсу, в IDS заявили, що це рішення жодним чином не впливає на поточну операційну діяльність підприємств групи. Заводи в Моршині та Миргороді працюють у штатному режимі, виробництво та відвантаження продукції відбувається безперебійно.

Там розповіли, що наразі повноваження АРМА щодо управління активами групи оскаржуються в судовому порядку.

"Наскільки нам відомо, підставою для такого позову є те, що через законодавчі зміни з липня 2025 року АРМА має право управляти лише тими корпоративними правами, на які судом накладено одночасну заборону на розпорядження та користування.

У випадку ж з IDS Ukraine судові ухвали містять лише заборону на відчуження акцій, а заборона на користування відсутня", – зазначили в компанії, додавши, що через це договір управління, який підпишуть з переможцем конкурсу, буде вважатися нікчемним.

В IDS розповіли, що управитель буде зобов'язаний щомісячно перераховувати кошти до державного бюджету як дохід від управління активом.

Єдиним законним джерелом доходу від корпоративних прав є дивіденди, але вони можуть бути виплачені тільки навесні наступного року. Фактично управитель протягом цього року повинен буде сплачувати до бюджету власні кошти, і їх йому не компенсують.

Також, як йдеться в повідомленні IDS, управитель не зможе купити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) за 2,19 млрд грн, оскільки на рахунках IDS таких коштів немає.

В IDS вважають нереалістичними очікування АРМА щодо чистого прибутку групи в сумі 1 млрд грн.

Вищий антикорупційний суд наразі розглядає питання націоналізації активів IDS. Остаточне рішення може бути оголошене протягом двох-трьох місяців.

"Після рішення ВАКС актив, ймовірно, перейде у власність держави до сфери Фонду державного майна України, а договір управління з АРМА автоматично припинить дію", – розповіли в IDS.

"Проведена за замовленням АРМА оцінка компанії на суму близько 5 млрд грн істотно занижена й не відображає справедливу вартість активу. Незалежна оцінка, яка вже міститься в матеріалах судової справи, сягає 8 млрд грн", - стверджують в IDS.

Нагадаємо:

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належала російському олігарху Михайлу Фрідману. Він був співвласником компанії IDS Ukraine.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

У квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

За словами колишньої голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовлялися працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

У жовтні АРМА повідомило, що завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine", а також, що конкурс буде оголошено вже незабаром.

У листопаді 2025 року АРМА оголосило на Prozorro конкурс на визначення управителя для групи компаній IDS Ukraine, а надалі скасувало.

На початку березня повідомлялося, що активи групи "IDS Україна" перевиставлять на конкурс за оновленою процедурою, оскільки попередній процес було заблоковано технічними скаргами.