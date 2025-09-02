Бюджетний комітет ВР розповів, на що пішли кошти держбюджету за 8 місяців

Найбільшою статтею видатків держбюджету залишається нацбезпека і оборона – 62,8% усіх видатків загального фонду.

Про це повідомила голова комітету Верховноъ Ради Украъни з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона нагадує, що за оперативними даними, в січні-серпні видатки загального фонду державного бюджету склали 2,5 трлн гривень, власні доходи складають 1,45 трлн гривень.

"Найбільшою статтею видатків залишається національна безпека і оборона - 62,8% усіх видатків загального фонду. У абсолютному вимірі це 1,6 трлн грн, які повністю забезпечуються власними ресурсами (доходи + ОВДП)", – написала вона у Facebook.

За 8 місяців року 255,9 млрд грн спрямували на соціальний захист і підтримку ветеранів. Це, зокрема, трансферт Пенсійному фонду для виплати окремих видів пенсій (154,7 млрд грн), підтримка громадян, які потрапили у складні життєві обставини (43,2 млрд грн), виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату комунальних послуг (27 млрд грн), та інше. В цю суму не враховані видатки на ПІПи.

Ше 233,3 млрд грн – це обслуговування державного боргу, повідомила Підласа.

Крім того, 110,2 млрд грн – програма медичних гарантій, 68,2 млрд грн –зарплата вчителів в школах (освітня субвенція), 25,1 млрд грн – підтримка бізнесу та 24,7 млрд грн – реалізація публічних інвестиційних проектів (ПІПів), зокрема, у сфері освіти (9,2 млрд грн).

"Тут варто прокоментувати значні видатки на обслуговування держборгу. В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій", – підкреслила Підласа.

Нагадаємо:

Раніше голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат держбюджету. Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на фінансування держбюджету за 8 місяців спрямовано 345,5 млрд грн, повідомила вона.

У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов’язкових платежів, повідомило Міністерство фінансів

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за сім місяців 2025 року склали 2,09 трлн грн.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – липень 2025 року становили 1,4 млрд грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

У рамках Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine Україна отримала від країн G7 $18,8 млрд, а до кінця року має отримати $39 млрд.