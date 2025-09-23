Державні позики: уряд залучив ще 14 мільярдів гривень

На черговому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету було залучено 14 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

"Цього тижня залучили 14 млрд грн в еквіваленті до державного бюджету завдяки випуску ОВДП. З них 5,6 млрд грн – від продажу гривневих паперів, а 204 млн дол. США – від продажу валютних", – говориться у повідомленні на Фейсбук-сторінці міністерства.

Результати аукціону ОВДП 23 вересня:

• 1,1-річні – 1,48 млрд грн під 16,35%

• 1,7-річні – 2,53 млрд грн під 17,10%

• 3,2-річні – 1,64 млрд грн під 17,80%

• 1,5-річні валютні – 204 млн дол. США під 4,12%

"У вересні вже вдалося мобілізувати 38 млрд грн через ОВДП, від початку 2025 року – 394 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 1,8 трлн грн", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Упродовж січня – серпня 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 356 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 814 млрд грн.

Раніше голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат держбюджету.

"В ситуації, коли видатки перевищують доходи на більше ніж 1 трлн грн (більше $25 млрд) говорити про зменшення міжнародної допомоги та внутрішніх запозичень неможливо. Потрібно усвідомлювати, що така ситуація зберігатиметься до завершення активних бойових дій", – підкреслила Підласа.