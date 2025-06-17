У американців "похмілля" від купівельного ажіотажу початку весни – CNN

Американці відчувають "похмілля" від ажіотажу на початку весни, який був наслідком очікуваним введенням митних тарифи.

Про це пише CNN.

За даними Міністерства торгівлі США, роздрібні продажі в травні впали на 0,9% порівняно з попереднім місяцем, що нижче від квітневого падіння на 0,1%, переглянутого в бік зниження.

"Це було найбільш стрімке місячне падіння з січня", – пище CNN і уточнює, що дані скориговані на сезонні коливання, але не на інфляцію.

"Падіння відбулося в основному через різке падіння продажів автомобілів. Якщо не враховувати ці покупки, роздрібні продажі впали на більш скромні 0,3%", – говориться у статті.

"На початку весни американці кинулися масово скуповувати дорогі товари, особливо автомобілі, щоб уникнути жорстких тарифів президента США Дональда Трампа. Це призвело до різкого зростання роздрібних продажів у березні, але відтоді витрати помітно знизилися", – пише CNN.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Раніше повідомлялося, що Walmart - найбільший ритейлер світу - попередив, що змушений буде підвищити ціни вже наприкінці травня через високі витрати від митної війни Дональда Трампа.

Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Раніше повідомлялося, що США можуть зіткнутись з дефолтом за державним боргом всередині або наприкінці літа. Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент. Зазначалося, що літо технічно триває з 20 червня по 22 вересня.

Також повідомлялося, що Світовий банк знизив прогноз зростання глобального ВВП на 2025 рік до 2,3%, посилаючись на посилення торговельних бар’єрів і невизначеності. Причинами стали зростаюча торгова напруга, тарифна політика США та загальна невизначеність у світовій економіці.