Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія продовжуватиме збільшувати обсяги виробництва на своєму заводі в Китаї.

Про це пише Reuters.

Про це він повідомив під час зустрічі з Рен Хонбіном, головою Китайської ради з просування міжнародної торгівлі, повідомляє Yuyuan Tantian.

Маск назвав себе "суперфаном" Китаю і сказав, що підтримка здорової торгівлі та відносин між Китаєм і Сполученими Штатами буде корисною для світу.

За перші 10 місяців цього року Tesla поставила 810 889 автомобілів Model 3 та Model Y зі свого заводу в Шанхаї, що на 21,4% більше, ніж роком раніше.

Окремі дані показують, що Tesla доставила майже 468 тисяч автомобілів з шанхайського заводу в першій половині року, що на 28,4% більше в річному обчисленні.

Це становить більше 54% її глобального виробництва за той же період і закріплює це місце як найбільший експортний хаб групи.

Потужність шанхайського заводу наразі становить понад 950 тисяч одиниць на рік. При чому 98% деталей, які використовуються у виробництві автомобілів, закуповуються у Китаї.

Tesla побудувала свою завод в Шанхаї у 2019 році. Як писали китайські медіа, завод "виробляє автомобіль менш ніж за 40 секунд". Третина продукції експортується до Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи.

Нагадаємо:

Раніше генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що виробник "припинить" виробництво електровантажівок Cybertruck на заводі в Техасі приблизно в середині наступного року.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla значно перевершила прогнози Волл-стріт щодо обсягів поставок у другому кварталі, встановивши рекорд за цей період, оскільки відновлення попиту в Європі переважало тривалу слабкість на ринку Північної Америки.