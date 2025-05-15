Найбільша мережа супермаркетів світу підвищить ціни – через мита Трампа

Walmart - найбільший ритейлер світу - попередив, що змушений буде підвищити ціни вже наприкінці травня через високі витрати выд митноъ выйни Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції компанії додали 0,5% на доринкових торгах. За останній рік їхня вартість зросла більш ніж на 60%.

У четвер Walmart став черговою компанією, яка утрималася від прогнозу прибутку на другий квартал — через невизначеність навколо тарифної політики Дональда Трампа, яка дестабілізує світову торгівлю.

За словами фінансового директора Walmart Джона Девіда Рейні, американці почнуть відчувати підвищення цін наприкінці травня, а вже точно — у червні.

Аналітики вважають, що Walmart може тимчасово пом’якшити наслідки, тиснучи на постачальників і підвищуючи ефективність, але надовго цього не вистачить.

"Ймовірно, ми побачимо деяке скорочення попиту через мита, але повного провалу не буде", — сказав головний економіст Annex Wealth Management Браян Джейкобсен.

Аналітик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман вважає, що Walmart має більше можливостей для маневру, оскільки пропонує широкий асортимент товарів. Це дозволить розподілити зростання цін так, щоб воно було менш відчутним для споживачів.

"Мені здається, Walmart впорається з митами краще, ніж майже будь-який інший ритейлер, і зможе зберегти стабільний прибуток", — зазначив Фельдман.

У четвер найбільший ритейлер США підтвердив річний прогноз на 2026 фінансовий рік. Компанія, як і раніше, очікує, що скоригований прибуток на акцію становитиме $2,50–2,60, а річний обсяг продажів зросте на 3–4%.

Джейкобсен зазначив, що рішення Walmart не надавати прогноз на другий квартал є логічним. Його тішить, що компанія при цьому не відмовилась від повного річного прогнозу. Він вважає, що вплив мит у довшій перспективі може збалансуватися.

Довідка. Walmart Inc. — американська транснаціональна компанія, яка володіє найбільшою у світі мережею супермаркетів, гіпермаркетів і магазинів формату "дискаунтер".

Нагадаємо:

Інтернет-ритейлери Shein та Temu зазнали двозначного падіння продажів за тиждень після того, як роздрібні ціни пішли вгору через зростання мит у США.

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.