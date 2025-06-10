Світова економіка зросте найповільніше з 2008 року

Світовий банк знизив прогноз зростання глобального ВВП на 2025 рік до 2,3%, посилаючись на посилення торговельних бар’єрів і невизначеності.

Про це пише Reuters.

У вівторок Світовий банк знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік на 0,4 процентного пункту — до 2,3%. Причинами стали зростаюча торгова напруга, тарифна політика США та загальна невизначеність у світовій економіці.

Видання зазначає, що це буде найповільніше зростання поза періодами рецесії з 2008 року.

Зниження торкнулося майже 70% економік, зокрема США, Китаю, країн Європи та регіонів, що розвиваються. У звіті зазначається, що середнє зростання світового ВВП до 2027 року сягне лише 2,5% — найнижчого рівня за останні шість десятиліть.

Світовий банк попередив, що додаткове підвищення тарифів на 10 п.п. із боку США та відповідні дії інших країн можуть знизити прогноз на 2025 рік ще на 0,5 п.п. Торговельна напруга вже призвела до падіння обсягів світової торгівлі: зростання у 2025 році очікується на рівні 1,8%, тоді як у 2024 році — 3,4%.

Інфляція у світі залишатиметься підвищеною — 2,9% у 2025 році. Це зумовлено як тарифною політикою, так і обмеженою пропозицією на ринку праці. Світовий банк зазначає, що ризик глобальної рецесії залишається нижчим за 10%.

Прогнози для США були знижені найбільше — до 1,4% у 2025 році, а в єврозоні та Японії — до 0,7%. Прогнози для країн, що розвиваються, також погіршилися — до 3,8%.

Окремо у звіті зазначено, що найбільше постраждають бідні країни. До 2027 року ВВП на душу населення в них буде на 6% нижчим за рівень до пандемії, і їм знадобиться до двох десятиліть, щоб повністю відновитися.