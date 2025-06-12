США можуть зіткнутись з дефолтом у другій половині літа

США можуть зіткнутись з дефолтом за державним боргом у середині або наприкінці літа.

Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент, пише Bloomberg.

На запитання, коли США не матиме грошей для сплати рахунків за державним боргом, Бессент відповів, що очікує, що це буде в середині або наприкінці літа.

"Так звана дата "X" — це рухома ціль", — сказав він.

Зазначається, що літо технічно триває з 20 червня по 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу напередодні заявило, що, за його прогнозами, США вичерпають кошти на сплату боргу вже в середині серпня.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп просуває свій "великий, красивий" податковий закон, який, за побоюваннями інвесторів, може значно збільшити державний борг США.

Ілон Маск жорстко розкритикував головну податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона "підриває" роботу його команди з оптимізації витрат уряду.

Жорсткі консервативні республіканці в Сенаті США і мільярдер Ілон Маск не показали жодних ознак ослаблення своєї негативної позиції до законопроєкту Дональда Трампа зі скорочення податків і збільшення державних витрат.