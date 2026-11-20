Ілон Маск заявив, що почувається "доволі безглуздо" через донати на суму майже 500 мільйонів доларів Республіканській партії під час проміжних виборів у США, а також заперечив свою причетність до політичного руху президента США Дональда Трампа MAGA.

Про це повідомляє Financial Times.

Раніше Маск називав себе найкращим другом Трампа і очолював так званий Департамент ефективності державного управління (DOGE).

"Очевидно, що республіканці зазнали нищівної поразки на цих виборах... Мені трохи ніяково через те, що я витратив стільки грошей, не отримавши натомість майже нічого. Можливо, без цього все було б набагато гірше" – сказав Маск.

Напередодні листопадових проміжних виборів у США мільярдер витратив понад 470 млн дол на передвиборчі перегони.

"Я не належу до руху MAGA. Принаймні, я навіть не впевнений, що означає MAGA... але якщо це передбачає сліпе дотримання політичного курсу Республіканської партії, то це точно не про мене", – додав Маск.

Маск став черговим керівником великої технологічної компанії, який дистанціювався від Трампа програшу республіканської партії на виборах.

Демократи обіцяють використати свої повноваження, щоб змусити керівників компаній із Кремнієвої долини давати свідчення під присягою щодо державних контрактів. Вони також планують ініціювати закони, які сповільнять будівництво центрів обробки даних і запровадять регулювання у сфері штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що вживе заходів для захисту Ілона Маска, якщо демократи почнуть розслідування щодо генерального директора SpaceX і Tesla після проміжних виборів.