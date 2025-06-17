У американцев "похмелье" от покупательского ажиотажа начала весны - CNN

Американцы испытывают "похмелье" от ажиотажа в начале весны, который был следствием ожидаемым введением таможенных тарифы.

Об этом пишет CNN.

По данным Министерства торговли США, розничные продажи в мае упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже апрельского падения на 0,1%, пересмотренного в сторону понижения.

"Это было самое стремительное месячное падение с января", - пишет CNN и уточняет, что данные скорректированы на сезонные колебания, но не на инфляцию.

"Падение произошло в основном из-за резкого падения продаж автомобилей. Если не учитывать эти покупки, розничные продажи упали на более скромные 0,3%", - говорится в статье.

"В начале весны американцы бросились массово скупать дорогие товары, особенно автомобили, чтобы избежать жестких тарифов президента США Дональда Трампа. Это привело к резкому росту розничных продаж в марте, но с тех пор расходы заметно снизились", - пишет CNN.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

Ранее сообщалось, что Walmart - крупнейший ритейлер мира - предупредил, что вынужден будет повысить цены уже в конце мая из-за высоких затрат от таможенной войны Дональда Трампа.

Интернет-ритейлеры Shein и Temu испытали двузначного падения продаж за неделю после того, как розничные цены пошли вверх из-за роста пошлин в США.

Ранее сообщалось, что США могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу внутри или в конце лета. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент. Отмечалось, что лето технически длится с 20 июня по 22 сентября.

Также сообщалось, что Всемирный банк снизил прогноз роста глобального ВВП на 2025 год до 2,3%, ссылаясь на усиление торговых барьеров и неопределенности. Причинами стали растущее торговое напряжение, тарифная политика США и общая неопределенность в мировой экономике.