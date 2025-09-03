У порту Чорноморськ тимчасово обмежили рух суден: яка причина

В акваторії морського порту Чорноморськ тимчасові обмежили на рух суден через підвищену небезпеку внаслідок воєнних дій Росії.

Про це пише Latifundist.com.

Видання посилається на лист Адміністрації морського порту Чорноморськ до морських агентів, буксирних компаній та портових операторів, який є в розпорядженні редакції.

"Згідно з повідомленням військового командування від 1 вересня 2025 року, на акваторії та підхідному каналі порту плануються "спеціальні заходи для забезпечення безпеки судноплавства". У зв’язку з цим рух суден можуть обмежити", – говориться у повідомленні.

Крім того, Адміністрація закликала морських агентів та компанії завчасно інформувати Координаційний центр про вихід суден із порту та підтверджувати відсутність претензій щодо можливих обмежень.

"Фрахтовий брокер та засновник компанії MB Navigation S.A. Костянтин Соболь розповів, що для заходу суден в порт Чорноморськ капітани мають направити лист із підтвердженням, що усвідомлюють ризики такого суднозаходу", – зазначає Latifundist.com.

Нагадаємо:

Вранці 31 серпня унаслідок вибуху в районі порту Чорноморськ цивільне судно отримало пошкодження. Повідомлялося, що жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження.

31 серпня Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Ввечері 23 липня вибухнуло судно-земснаряд філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "Адміністрація морських портів України". Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ.

Морський підхідний канал було тимчасово закрито для руху суден. Та з 6 серпня судноплавство каналом Бистре відновили, дозволивши прохід суден із осадкою до 4,5 метра

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Як повідомлялося, що Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти. "Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони – Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки", – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Щодо Херсонського морського торговельного порту, то він зможе відновити роботу тільки після деокупації лівого берега Херсонської області та припинення обстрілів Херсона, пояснив раніше тодішній заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.