Миколаївщина втрачає бізнес через непрацюючі порти – голова ОВА

Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти, бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони.

Про це в телеефірі повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Укрінформ.

"Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони - Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки. Тобто йдеться про втрату не просто прибутку, а самого бізнесу, тому що йому буде важко перебудовуватися назад, бо це потребує додаткових коштів", - сказав Кім.

За його словами, наразі у підприємств є проблеми з експортом продукції через ускладнену логістику, оскільки значна частина продукції, яку реалізували в інші країни, сільськогосподарська.

"Тому зараз наші аграрії вимушені працювати через Одесу, Рені та інші порти, які входять до зернового коридору. Тому багато хто перейшов на технічні культури і шукає шляхи для виживання", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо:

Український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів.

Росія понад 50 разів атакувала портову інфраструктуру України за час повномасштабної війни, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.