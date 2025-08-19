Уряд повідомив, коли оголосить конкурс на концесію терміналів в порту Чорноморськ

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Про це пише ЦТС.

"Уряд продовжує роботу над залученням інвестицій у морські порти через механізм державно-приватного партнерства для розвитку та модернізації портової галузі, збільшення обсягів вантажоперевезень, посилення позиції України як морської держави", – говориться у проєкті програми.

Зокрема, до 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.

До 31 грудня 2026 року планується провести концесійний конкурс для щонайменше двох портових терміналів у Чорноморську.

ЦТС нагадує, що керівник держпідприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" В’ячеслав Безрук в травні поточного року повідомив, що концесійні проєкти першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ знаходяться на фінальній стадії підготовки.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.

Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році. "Концесія – це зрозумілий механізм для міжнародних інвесторів, а тому розраховуємо на широку географію портових операторів", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Тим часом, термінали, які віддали у концесію до початку повномасштабного вторгнення наразі не можуть працювати повноцінно через обмеження.

Як повідомлялося, що Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти. "Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони – Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки", – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Щодо Херсонського морського торговельного порту, то він зможе відновити роботу тільки після деокупації лівого берега Херсонської області та припинення обстрілів Херсона, пояснив раніше тодішній заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.