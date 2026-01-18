У 2025 році Росія активізувала використання Маріупольського порту – СЗРУ

У 2025 році Росія активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, інтегруючи незаконно привласнено українську інфраструктуру в свою логістичну систему.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

"Росія у 2025 році активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як "відновлення", – говориться у повідомленні.

СЗРУ звертає увагу, що окупанти замінюють українські стандарти на російські, стираючи українську юрисдикцію. Рішення відкрити порт для іноземних суден є спробою створити ілюзію "легальності" та обійти санкції.

У планах – поглиблення каналу й розширення перевалки, що підтверджує намір перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол тимчасово окупованих територій.

На тлі цього соціальна ситуація стрімко погіршується. В місті призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної влади, зазначає СЗРУ.

"Мешканці роками чекають на обіцяне житло: замість компенсацій зруйнованих будинків зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, недоступні для маріупольців. Паралельно діє законодавчо спрощене вилучення "безхазяйного" житла – квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали або втратили документи", – зазначено у повідомленні.

СЗРУ повідомляє, що місто використовують як військовий полігон для підготовки особового складу рф. І Маріуполь для росії – "не місто і не громада, а трофей і витратний матеріал".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден Маріуполь та Бердянськ.

Окупаційна влада РФ перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес і нині його закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Роль окупованих Росією території України регіонів у сільськогосподарському секторі Росії зростає.

Раніше Служба безпеки України затримала в Одеському порту іноземне вантажне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії та незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.