Російські антимонопольники схвалили угоду між "Росатомом" та DP World

Федеральна антимонопольна служба РФ погодила угоду щодо створення спільного підприємства "Росатомом" та DP World – міжнародним портовим оператором, який нещодавно продав контрольний пакет в українському контейнерному терміналі.

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Ідеться про угоду щодо створення спільного підприємства на базі транспортної групи FESCO, яка входить до держкорпорації "Росатом", пише видання з посиланням на "джерело, близьке до однієї зі сторін угоди".

Російська сторона зберігатиме контрольний пакет у 51%, портовий оператор DP World

отримає 49% Далекосхідного морського пароплавства та інвестує у розвиток Північного морського шляху.

Зараз проект знаходиться на розгляді російської урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями, ФАС і сторони угоди офіційно деталі не розкривають.

DP World – один з найбільших світових портових операторів, управляє десятками портових терміналів, індустріальними парками та логістичними центрами з сумарною пропускною спроможністю понад 90 млн TEU,

FESCO контролює Владивостокський морський торговий порт та низкою компаній, оперуючи флотом більш ніж з 30 суден і парком понад 200 тис. TEU, говориться у публікації.

Росія розраховує, що партнерство з DP World сприятиме розвитку контейнерних перевезень по Північному морському шляху, дозволяючи суттєво наростити транзит між Азією та Європою в обхід Суецького каналу, скоротивши час доставки вдвічі.

Нагадаємо:

Глобальний контейнерний оператор DP World з головним офісом у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, продав свою частку розміром 51% у контейнерному терміналі в порту Південний, яким управляв понад п'ять років. Частку викупила українська компанія TIS, яка також повернула контроль над буксирним бізнесом P&O Maritime Ukraine.

У 2020 році компанія DP World (Дубай, ОАЕ) оголосила про придбання 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Україна). Компанія DP World оперує 123 логістичними та транспортними підприємствами в 54 країнах.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що плани Москви перетворити Північний морський шлях (ПМШ) на повноцінну транспортну артерію впираються в базову інфраструктурну неспроможність.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що поставки російської нафти через Північний Льодовитий океан все більше уповільнюються. Минулого року рейси до північного Китаю з російських портів в Арктиці і Балтійському морі Північним морським шляхом на три тижні довші, ніж минулого.

У серпні минулого року Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" зазначала, що Далекий Схід та Північ РФ стали "заповідниками" для підсанкційних танкерів.