UniCredit буде ліквідовувати, а не продавати свій бізнес в РФ

Італійський банк UniCredit відмовився від планів продажу свого російського підрозділу і замість цього розглядає можливість ліквідації бізнесу та відмови від банківської ліцензії в Росії.

Про це повідомило у п'ятницю російське видання "Коммерсант" з посиланням на анонімні джерела.

Європейський центральний банк офіційно попередив UniCredit про ризики, пов'язані з Росією, у квітні 2023 року, а через рік висунув вимогу скоротити свою діяльність.

З того часу UniCredit, який також зазнає тиску з цього питання з боку уряду Італії, скорочує свою присутність у Росії.

Минулого року він зменшив удвічі обсяг кредитів, наданих його російським підрозділом, до 600 мільйонів євро, хоча чистий прибуток зріс до 814 мільйонів євро з 577 мільйонів у 2024 році.

Генеральний директор Андреа Орсель не бажає виходити з країни зі збитками, а Центральний банк Росії досі вказує російський підрозділ UniCredit як один із 12 "системно важливих" банків країни.

UniCredit входив до 15 найбільших банків Росії, коли Москва розпочала війну в Україні в лютому 2022 року, що спричинило введення Заходом масштабних санкцій проти Росії.

Нагадаємо:

У травні 2025 року повідомлялося, що три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися до Міністерства фінансів Італії з пропозицією купити російські активи UniCredit із великою знижкою.

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.