Трамп погрожує підвищити тариф на автомобілі та вантажівки з ЄС до 25%

Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищує тарифи на автомобілі та вантажівки з Європейського Союзу до 25%, стверджуючи, що блок не виконав повністю торгову угоду, узгоджену з США.

Про це пише Bloomberg.

"Виходячи з того факту, що Європейський Союз не виконує нашу повністю узгоджену торгову угоду, наступного тижня я підвищу тарифи на автомобілі та вантажівки з Європейського Союзу, які ввозяться до Сполучених Штатів", — заявив Трамп.

"Мито буде підвищено до 25%", написав він в соцмережі.

Трамп сказав, що мита не будуть застосовуватися до автомобілів, виготовлених на підприємствах США.

Цей крок може мати особливий вплив на Stellantis NV, яка імпортує моделі Alfa Romeo, Fiat і Maserati до США з Європи. Акції компанії в США впали на 3,6%, пише агентство.

У той же час деякі відомі європейські автовиробники, однак, включаючи Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG та BMW AG, мають збиральні заводи в США.

"Рішення Трампа відновлює суперечливу торгову боротьбу з великим економічним блоком, коли війна в Ірані та викликане нею зростання цін на енергоносії створюють нові напруження для світової економіки", – говориться у повідомленні.

В рамках їхньої торгової угоди ЄС погодився скасувати мита на промислові товари США в обмін на 15% тарифний ліміт на більшість товарів ЄС.

Трамп не уточнив, чому саме ЄС не виконав свою частину торгової угоди. Хоча сторони досягли угоди в липні, законодавці ЄС ще не повністю ратифікували угоду через необхідність подальших поправок.

Ключовим каменем спотикання стали мита на метали. У серпні США розширили 50%-й тариф на сталь і алюміній та на сотні нових продуктів. Цей крок призвів до звинувачень у тому, що США порушують нещодавні зобов'язання.

Компаніям було важко розрахувати тарифи, які базувалися на відсотку цих металів у їхніх продуктах.

Законодавці ЄС двічі призупиняли ратифікацію угоди — спочатку після того, як Трамп погрожував забрати Гренландію, данську територію, а потім після того, як Верховний суд США скасував глобальний тарифний режим президента.

Останнім часом, однак, обидві сторони висловили бажання нарешті ухвалити торгову угоду, при цьому США погодилися змінити спосіб розрахунку розширеного тарифу на метали, пише Bloomberg.

Читайте також Гол у свої ворота: митну війну Трампа оплачують американці

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що групи, що виступають за введення мит, та правозахисні організації звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням запровадити нові квоти, мита та заборони на імпорт.

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.

5 березня Суддя Суду США з міжнародної торгівлі Річард Ітон зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.

З 20 квітня адміністрація Трампа повинна була запустити систему, за якою американським імпортерам будуть повернені 166 мільярдів доларів за сплату незаконних мит.