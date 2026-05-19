Ціни на нафту пішли вниз після нових заяв Трампа

Ціни на нафту впали після заяв Трампа

Станом на 10:15 за Києвом ціна на нафту марки Brent становила 110.4 дол. за барель, на WTI – 103.7 дол.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Brent та WTI демонструють зниження на 1,49% та 0,65% відповідно у порівнянні з попереднім днем.

Спад цін пов'язаний з тим, що в понеділок ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що планував завдати нових ударів по Ірану, але відтермінував їх заради продовження перемовин.

"Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд та президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд Аль Нахайян попросили мене утриматися від запланованої нами військової атаки на Іран, яка мала відбутися завтра (19 травня – ЕП)", – написав Трамп.

Також він наголосив, що наразі тривають "серйозні перемовини", результатом яких може стати "дуже прийнятна" угода для Сполучених Штатів, що включатиме відмову Ірану від ядерної зброї.

Нагадаємо:

Раніше Пентагон підготував низку воєнних планів щодо Ірану на випадок, якщо Трамп ухвалить рішення відновити атаки.

12 трваня Трамп вчергове висловив впевненість у тому, що зможе забезпечити домовленість з Іраном на бажаних умовах "у мирний чи інший спосіб".