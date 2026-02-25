Демократичні штати вимагають у Трампа компенсацію за мита

Губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагають від адміністрації президента США Дональда Трампа компенсацію за глобальні мита, що діяли майже рік.

Про це повідомляють Reuters, сайт губернатора Каліфорнії та Axios.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул вимагає 13,5 млрд дол. відшкодування за мита Трампа, запроваджені на початку 2025 року.

"Ці безглузді та незаконні тарифи були лише податком для споживачів, малих бізнесів та фермерів Нью-Йорка, і саме тому я вимагаю повного відшкодування", – заявила Хочул.

Губернатор Каліфорнії, Гевін Ньюсом, пише, що рік тарифів обійшовся в середньому в 1751 дол. кожній сім'ї Каліфорнії, загалом забравши у штату понад 130 млрд дол.

"Час розплачуватися, Дональде. Ці тарифи були нічим іншим, як незаконним вилученням грошей, що призвело до зростання цін і завдало шкоди працюючим сім'ям, щоб ти міг зруйнувати давні союзи і вимагати від них (союзників – ЕП) гроші.

Кожен незаконно взятий долар повинен бути негайно повернений – з відсотками. Викладай!" – зазначає Ньюсом.

Губернатор Іллінойсу Джей Роберт Пріцкер також вимагає від федерального уряду виплатити кожній сім'ї штату по 1700 дол. як компенсацію за тарифи. Він заявив, що мита Трампа забрали у громадян штату сумарно понад 8,6 млрд дол.

Водночас Білий Дім відкинув вимоги, заявивши, що Трамп вирішив проблеми, які ці штати обговорювали впродовж десятиліть.

Хочул, Ньюсом та Пріцкер – одні з головних потенційних кандидатів на президентські вибори 2028 року від демократичної партії США.

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними.