Адміністрація Трампа з 20 квітня повертатиме гроші, зароблені на нелегальних митах

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує 20 квітня запустити систему, за якою американським імпортерам будуть повернені 166 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Представники Прикордонно-митної служби США заявили, що завершили розробку початкової фази системи відшкодування, відомої як CAPE.

Ця система об'єднає відшкодування, щоб імпортери отримували єдиний електронний платіж замість обробки відшкодувань за кожним окремим ввезенням.

Станом на 9 квітня 56 497 імпортерів завершили процедуру отримання електронних відшкодувань за мита, на які поширюється рішення суду, на загальну суму близько 127 млрд дол.

Загалом понад 330 000 імпортерів сплатили адміністрації Трампа нелегальні мита за 53 мільйони партій імпортованих товарів.

У Прикордонно-митній службі США також заявили, що система CAPE спочатку оброблятиме відшкодування за нещодавно імпортовані товари та прості декларації.

Нагадаємо:

2 квітня 2025 року Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу. Ці мита становили від 10% до понад 40%.

20 лютого 2026 року Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними. Водночас суд нічого не уточнив про відшкодування втрачених коштів.

Після цього губернатори штатів Нью-Йорк, Каліфорнія, та Іллінойс вимагали від адміністрації Трампа компенсацію для своїх громадян, заявляючи, що кожна сім'я втратила близько 1700 дол. через ці тарифи.

5 березня Суддя Суду США з міжнародної торгівлі Річард Ітон зобов'язав уряд повернути гроші імпортерам, які сплачували незаконні мита президента США Дональда Трампа.