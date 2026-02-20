Верховний суд США скасував глобальні мита Трампа

Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Суд дійшов висновку, що Трамп перевищив свої повноваження, використавши федеральний закон про надзвичайні повноваження для запровадження "взаємних" митних тарифів у світовому масштабі, а також цільових імпортних зборів, які адміністрація пояснювала боротьбою з незаконним обігом фентанілу.

Під час слухань у цій справі судді як консервативного, так і ліберального крила, схоже, висловлювали сумніви щодо законності митних зборів, які Дональд Трамп запровадив, посилаючись на закон 1977 року, призначений для застосування під час надзвичайних ситуацій на національному рівні.

Адміністрація Трампа оскаржувала рішення судів нижчих інстанцій, які дійшли висновку, що він перевищив свої повноваження.

Трамп застосував Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, щоб запровадити так звані "взаємні" мита на товари, імпортовані з окремих країн - майже з усіх іноземних торговельних партнерів - для реагування на те, що він назвав надзвичайною ситуацією, пов'язаною з торговельним дефіцитом США.

Той самий закон він використовував і для введення мит проти Китаю, Канади та Мексики, посилаючись на контрабанду в США зловживаного знеболювального фентанілу і незаконних наркотиків як на надзвичайну ситуацію національного масштабу.

Розгляд до Верховного суду США складався з трьох окремих позовів, які для проведення усних слухань об'єднали в одну справу.

Один із позовів подала сімейна компанія-виробник іграшок Learning Resources, у якій працює близько 500 осіб.

Другий позов подав Liberty Justice Center, юридична фірма у сфері захисту громадських інтересів, від імені групи малих підприємств, зокрема винного дистриб'ютора V.O.S. Selections.

Третю справу подали 12 штатів США: Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон і Вермонт.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу 2 квітня 2025 року.