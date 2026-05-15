Річні прибутки автовиробника Jaguar впали на 99%

Річний прибуток компанії Jaguar Land Rover (JLR) впав більш ніж на 99% через вплив американських мит та кібератаку, яка на кілька тижнів паралізувала роботу її заводів.

Про це пише Guardian.

JLR за фінансовий рік отримала лише 14 млн фунтів стерлінгів (18,5 млн дол.) прибутку до оподаткування та вирахування надзвичайних витрат, що на 2,5 млрд фунтів (3,3 млрд дол.) менше, ніж у попередньому році.

Компанія виробляє люксові автомобілі марок Jaguar та Land Rover. Вона є одним із найбільших автовиробників Великої Британії та забезпечує роботою близько 33 тис. осіб у країні.

За рік компанія зазнала низки ударів. Зокрема мита президента США Дональда Трампа на автомобілі спричинили хаос на одному з її головних експортних ринків.

Митні тарифи, які Трамп спершу підвищив до 25%, а потім знизив до 10% для автомобілів із Великобританії, вдарили по попиту в США на люксові автомобілі JLR.

Також на початку вересня Jaguar Land Rover стала жертвою кібератаки. Це змусило автовиробника зупинити роботу більшості своїх систем і заводів на чотири тижні, а наслідки цього продовжували відчуватися впродовж осені.

Представники компанії зазначають, що на продажах також позначилася конкуренція Китайському ринку, де велика кількість китайських автовиробників випускає нові моделі.

Такий випадок не єдиний в автоіндустрії. Зокрема, японський виробник Honda у повідомив про свій перший річний збиток за 70 років існування як публічної компанії.

Honda була змушена списати 1,6 трлн ієн (8,68 млрд дол.) інвестицій у електромобілі після того, як Трамп скасував субсидії на них – це призвело до збитку в 423 млрд ієн (2,9 млрд дол.)

Генеральний директор JLR Патамадай Балачандран Баладжі зазначив, що компанія завершила рік добре і змогла повернутися на ринок, продемонструвавши стійкість.

Також у компанії зазначили, що вона залишається "стійкою та добре підготовленою до вирішення геополітичних, інфляційних та регуляторних викликів, з якими стикається галузь", маючи в своєму розпорядженні 6,9 млрд фунтів стерлінгів (9,1 млрд дол.) резервів.

Світова автомобільна промисловість втратила не менше 35,4 млрд дол. через тарифи Трампа на автомобілі та запчастини для них.

Збитки Великобританії від кібератаки на JLR перевищили 1,9 млрд стерлінгів (2,5 млрд дол).