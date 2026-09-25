Росіяни поцілили у склад, який використовував "Макдоналдс"

На Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Можемо підтвердити, що сьогодні внаслідок російської дронової атаки було уражено один зі складів нашого логістичного партнера в Київській області. Найголовніше, що ніхто не постраждав", – розповіли у компанії.

Ресторани працюють у звичному режимі, запевнили у пресслужбі.

"Ми продовжуємо оцінювати можливий вплив цієї ситуації на наші операційні процеси", – додали у компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про удари дронами по складу, що використовується "Макдональдзом".

"Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес", – написав він у соцмережах.

Нагадаємо:

Через втрату низки супермаркетів та виробничих потужностей Fozzy Group скорочує персонал: звільнять частину офісних команд холдингу, мережі "Сільпо" та персоналу, задіяного у логістиці.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні, вважає засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у Facebook.