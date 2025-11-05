Тимчасова слідча комісія ВРУ оцінила захист енергетичних об’єктів

Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань енергетики оприлюднила статистику, відповідно до якої, 74 обʼєкти на високовольтних підстанціях захищені і ще 45 в процесі завершення побудови захисту.

Про це в Медіацентрі Україна розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Статистика свідчить, що на 74-х об'єктах, які мають цю другу лінію захисту, ТСК зафіксувала один випадок попадання важкої ракети у трансформатор. Це 1% результату", – зазначив він.

"Є сховища, які витримали 13-15 попадань і продовжують працювати. Висновок простий – захист другого рівня працює. В мене велике питання, чому великі станції у цьому випадку не захищені?", – зауважив Харченко.

Експерт додав, що наразі основні підстанції ключових атомних станцій захищені.

У той же час ворог інтенсивно атакує розподільчі мережі, і це дає йому більший ефект, ніж атаки на високовольтні мережі, зазначив він. "Там просто немає захищених об'єктів", – пояснив експерт.

Нагадаємо:

Російські військові роблять усе, щоб цієї зими заморозити Україну: системно бомблять вугільні електростанції, газосховища та підстанції. Кожне нове руйнування ускладнює українцям проходження зими з достатньою кількістю електрики і тепла.

Енергосистема України важко справляється зі збільшенням споживання електроенергії. Більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%.

У держбюджеті на 2026 рік українцям на надання зимової підтримки передбачено 14,4 млрд грн. Очікується, що допомогою скористаються понад 15 млн українців.