"Зимова підтримка" на 14 мільярдів: уряд спрогнозував, скільки українців нею скористаються

У держбюджеті на 2026 рік українцям на надання зимової підтримки передбачено 14,4 млрд грн. Очікується, що допомогою скористаються понад 15 млн українців.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, передає Укрінформ.

За словами Улютіна, цієї зими у межах зимової підтримки буде запущено програму "Тепла зима" - державна допомога у 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян, одноразова виплата по 1 000 гривень для усіх українців – дорослих та дітей. А також проєкт "Укрзалізниця 3000" - безкоштовні подорожі у межах 3 000 кілометрів у "низький" сезон.

Спираючись на торішній досвід, у Мінсоцполітики очікують, що першою програмою скористаються щонайменше 10 млн українців, відповідно і бюджеті на це передбачено 10 млрд грн.

Заяву на отримання виплати 1 000 грн можна буде подати з 15 листопада до 15 грудня.

Щодо програми "Тепла зима", одноразової виплати у 6 500 грн, то ці кошти також можна буде витратити на одяг, взуття та лікарські засоби. Виплату нарахує Пенсійний фонд. Прогнозується, що цією програмою скористаються близько 660 тис. людей. Витрати по цій програмі передбачені у розмірі 4,4 млрд грн.

"Це — не популізм. Якщо не уряд, то хто має допомогти людям? Це наша робота, наша задача", — сказала Свириденко, чиї слова цитує hromadske.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.

"Укрзалізниці" не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми "УЗ-3000"