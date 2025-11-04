Енергосистема важко справляється зі збільшенням споживання – глава "Укренерго"

Енергосистема України важко справляється зі збільшенням споживання електроенергії. Більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він закликав менше використовувати кондиціонери й обігрівачі.

"Побутові споживачі, які зараз є найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщенні до комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі", –заявив Зайченко.

За його словами, споживання зростає і це пов'язане в першу чергу з тим, що весь місяць жовтень погода була хоч і не холодна, але холодніша, ніж в середньому у попередні роки, і була більша вологість.

"При цьому більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%", – зауважив Зайченко.

Увімкнення опалення покращить ситуацію, але з урахуванням подальшого зниження температури значного зниження споживання уже не буде, споживання буде тільки зростати, додав він.

Особливо складна ситуація – в період ранкових й вечірніх максимумів споживання, тобто з 8:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні 3 листопада станом на 8:30 споживання електроенергії було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 31 жовтня.

В Україні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах завдяки аварійно-відновлювальним роботам.

До кінця цього року додатково буде захищено сто об'єктів критичної інфраструктури.

У держбюджеті на 2026 рік українцям на надання зимової підтримки передбачено 14,4 млрд грн. Очікується, що допомогою скористаються понад 15 млн українців.