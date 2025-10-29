Україну може чекати "катастрофічна" зима – Bild

Російські військові роблять усе, щоб цієї зими заморозити Україну: системно бомблять вугільні електростанції, газосховища та підстанції. Кожна нова руйнація ускладнює українцям проходження зими з достатньою кількістю електрики та тепла.

Про це пише видання Bild.

Видання пише, що 55-60% газової інфраструктури пошкоджено. У жовтні протягом трьох днів ракети знищили частину теплогенерації. Один із газових об'єктів компанії "Нафтогаз" зазнав шести влучань.

Bild цитує голову "Нафтогазу" Сергія Корецького у матеріалі. Той стверджує, що росіяни не зупиняться на цьому та закликав всіх максимально економити.

На переконання журналістів, у разі колапсу енергосистеми Україні загрожує холодова катастрофа. "Майбутня зима буде найважчою", — цитує видання неназваних посадовців з Києва.

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль закликав західних союзників підтримати Україну. Міністерка економіки Райхе прагне й надалі наповнювати Ukraine Energy Support Fund. Німецький внесок наразі становить 390 млн євро, планується додати ще 60 млн.

Нагадаємо:

Раніше повідомляли, що опалювальний сезон в Україні почнеться плановано, уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон почався 28 жовтня.