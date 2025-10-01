Тернопіль візьме кредит на автобуси

Тернопільська міська рада погодила придбання за кредитні гроші орієнтовно 8-9 нових автобусів для комунального підприємства "Міськавтотранс".

Про це пише ZAXID.NET.

Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії Тернопільської міської ради.

Як зазначає сайт, 33 млн грн, планують взяти в державного банку за кредитною програмою "Державний кредит 5-7-9%".

Як повідомили ZAXID.NET в управлінні транспорту, інфраструктури та зв’язку Тернопільської міськради планують придбати до 9 одиниць транспорту.

"Заплановано придбати нові автобуси. Орієнтовно 8-9 одиниць, в залежності від результатів тендерної процедури", – зазначив керівник управління Олег Вітрук.

Наразі в управлінні транспорту, готують документи для проведення тендеру. Після того, як оберуть переможця, комунальне підприємство "Міськавтотранс" має з власних грошей перерахувати авансовий платіж за автобуси – не більше 30% вартості транспорту.

В управлінні оприлюднили вимоги до нових автобусів. Це мають бути автобуси марки "Атаман" або ж їх аналоги 2025 року випуску. Транспорт має бути низькопідлоговим, з кондиціонерами та пасажиромісткістю 50-70 осіб. В автобусі повинно бути одне місце для пасажира на колісному кріслі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Київ отримав 30 нових сучасних пасажирських автобусів. Це перша партія, до кінця 2025 року столиця очікує прибуття ще 30 автобусів.

Комунальне підприємство "Київпастранс" збирається до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м. Очікувана вартість - 1 млрд грн.

Харківське комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" замовило ТОВ "Мавел Україна" 85 вживаних низькопідлогових автобусів за 229,98 млн грн.

У Львові уклали угоду з місцевим виробником "Електрон" про закупівлю 48 нових автобусів для громадського транспорту міста.