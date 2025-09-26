Харків замовив 85 вживаних автобусів по 2,7 мільйона

Харківське комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" замовило ТОВ "Мавел Україна" 85 вживаних низькопідлогових автобусів за 229,98 млн грн.

Про це свідчать дані системи "Прозорро".

Компанія повинна поставити автобуси VDL Citea LLE120.225 по 2,7 млн грн з Нідерландів до кінця травня 2026 року.

Як уточнило видання Alltrans.ua, всі автобуси експлуатувались компанією Arriva, мають дві пасажирські двері та 40 посадкових місць. Передбачено систему кондиціонування салону. Двигун - дизельний.

Поставки мають здійснюватися партіями не менше 15 автобусів після попередньої заявки від депо.

Передбачено, що на 2025 рік заплановано освоїти 100 млн грн, а ще 129 млн грн у 2026 році.

Власником "Мавел Україна" є Роман Шкребець.

Нагадаємо:

Салтівське трамвайне депо є основним автобусним перевізником міста, та має у власності понад 230 автобусів, з яких 150 — Karsan, що були придбані у 2021 році, а решта — гуманітарна допомога, отримана починаючи з 2022 року.