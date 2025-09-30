У Кличка хочуть закупити тролейбусів на мільярд

Комунальне підприємство "Київпастранс" збирається до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м. Очікувана вартість - 1 млрд грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Згідно з оголошенням, тролейбуси повинні бути виготовлені не раніше 2025 року, мати систему автономного ходу на відстань не менше 20 км.

Загальна місткість пасажирського салону – 90-110 пасажирів, з них не менше 34 сидячих.

Тролейбуси також повинні мати системи кондиціювання та опалення салону, бортовий комп'ютер для фіксування показників роботи, систему відеонагляду.

Пропозиції очікують до 8 жовтня, в цей день планують провести аукціон.

