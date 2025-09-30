Київ отримав 30 нових автобусів за угодою з ЄІБ: більшість вийшла на маршрути
Київ отримав 30 нових сучасних пасажирських автобусів. Це перша партія, до кінця 2025 року столиця очікує прибуття ще 30 автобусів.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
20 автобусів з першої партії вийшли на міські маршрути 30 вересня. Ще 10 прибули до столиці минулими вихідними та після проходження необхідних процедур також розпочнуть роботу на лінії.
Йдеться про 12-метрові низькопідлогові автобуси, обладнані пандусом для людей з інвалідністю. Вони мають інформаційні табло, систему кондиціонування й опалення, камери відеоспостереження, системи озвучення зупинок.
Новий транспорт курсуватиме на маршрутах у різних районах міста. Зокрема, на 24, 62, 110 та 119 маршрутах.
За словами Кличка, Київ отримав ці автобуси у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) за проектом "Міський громадський транспорт України".
Загалом Київ має отримати 85 автобусів, придбаних за кошти кредитної позики ЄІБ у розмірі 18,5 млн євро.
У повідомленні Кличка не вказано, які саме автобуси отримав Київ, але вочевидь мова йде про Anadolu Isuzu Citiport 12.
Нагадаємо:
Комунальне підприємство "Київпастранс" збирається до 1 жовтня 2026 року придбати 40 низькопідлогових тролейбусів довжиною 11,9 м-12,7 м. Очікувана вартість - 1 млрд грн.