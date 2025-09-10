Чекали сім років: Львів уклав угоду про придбання 48 автобусів

У Львові уклали угоду з місцевим виробником "Електрон" про закупівлю 48 нових автобусів для громадського транспорту міста.

Про це повідомила Львівська міська рада.

"Сьогодні у Ратуші підписали договір із місцевим виробником "Електро" на закупівлю 48 сучасних низькопідлогових автобусів для Львова.

Це стало можливим завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку, на який місто чекало з 2018 року. І після всіх процедур лише тепер можемо втілити його в життя", - йдеться в повідомленні.

Автобуси матимуть кондиціонери, пандуси. Кожен автобус вміщатиме до 100 пасажирів.

Один автобус коштує приблизно 300 тисяч євро з податками. На повернення запозичення маємо 10 років.

