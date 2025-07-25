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Телеграм-каналу "Труха Україна" виписали великий штраф за нелегальну рекламу

Андрій Муравський — 25 липня, 17:25
Телеграм-каналу Труха Україна виписали великий штраф за нелегальну рекламу
Міністерство цифрової трансформації

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону", – говориться у повідомленні.

Фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. А також – "маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч", що вводить в оману".

Фахівці виявили відсутність попередження про лудоманію та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки. PlayCity діє рішуче, щоб захищати українців від шахрайства", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило, що в Україні почало роботу державне агентство "PlayCity". Першочерговими завданнями агентства назвали цифровізацію процесу видачі ліцензій, контроль за роботою легальних казино в режимі реального часу тощо.

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Також повідомлялося, що в Україні завершилася масштабна операція з блокування 133 незаконних інтернет-казино, які діяли в українському сегменті мережі.

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Телеграм-каналу "Труха Україна" виписали великий штраф за нелегальну рекламу
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