Телеграм-каналу "Труха Україна" виписали великий штраф за нелегальну рекламу

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйони гривень власника каналу "Труха Україна".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону", – говориться у повідомленні.

Фахівці PlayCity виявили систематичну незаконну рекламу азартних ігор та відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами. А також – "маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч", що вводить в оману".

Фахівці виявили відсутність попередження про лудоманію та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки. PlayCity діє рішуче, щоб захищати українців від шахрайства", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило, що в Україні почало роботу державне агентство "PlayCity". Першочерговими завданнями агентства назвали цифровізацію процесу видачі ліцензій, контроль за роботою легальних казино в режимі реального часу тощо.

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Також повідомлялося, що в Україні завершилася масштабна операція з блокування 133 незаконних інтернет-казино, які діяли в українському сегменті мережі.