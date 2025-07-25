Телеграм-каналу "Труха Украина" выписали крупный штраф за нелегальную рекламу

Государственное агентство PlayCity оштрафовало на 4,8 миллиона гривен владельца канала "Труха Украина".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"PlayCity продолжает бороться с незаконной рекламой азартных игр и лотерей. После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона", - говорится в сообщении.

Специалисты PlayCity обнаружили систематическую незаконную рекламу азартных игр и отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы. А также - "манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч", что вводит в заблуждение".

Специалисты обнаружили отсутствие предупреждения о лудомании и рекламу без договора с лицензированными организаторами.

"Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон единый для всех - и каждое нарушение будет иметь последствия. PlayCity действует решительно, чтобы защищать украинцев от мошенничества", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что в Украине начало работу государственное агентство "PlayCity". Первоочередными задачами агентства назвали цифровизацию процесса выдачи лицензий, контроль за работой легальных казино в режиме реального времени и тому подобное.

В феврале Кабмин передал функции по формированию и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, лотерейной сфере, ранее относившиеся к полномочиям КРАИЛ, Министерству цифровой политики.

В марте правительство создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Для этого суд применил специальную конфискацию.

Также сообщалось, что в Украине завершилась масштабная операция по блокированию 133 незаконных интернет-казино, которые действовали в украинском сегменте сети.