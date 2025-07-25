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Телеграм-каналу "Труха Украина" выписали крупный штраф за нелегальную рекламу

Андрій Муравський — 25 июля, 17:25
Телеграм-каналу Труха Украина выписали крупный штраф за нелегальную рекламу
Міністерство цифрової трансформації

Государственное агентство PlayCity оштрафовало на 4,8 миллиона гривен владельца канала "Труха Украина".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"PlayCity продолжает бороться с незаконной рекламой азартных игр и лотерей. После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона", - говорится в сообщении.

Специалисты PlayCity обнаружили систематическую незаконную рекламу азартных игр и отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы. А также - "манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч", что вводит в заблуждение".

Специалисты обнаружили отсутствие предупреждения о лудомании и рекламу без договора с лицензированными организаторами.

"Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон единый для всех - и каждое нарушение будет иметь последствия. PlayCity действует решительно, чтобы защищать украинцев от мошенничества", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что в Украине начало работу государственное агентство "PlayCity". Первоочередными задачами агентства назвали цифровизацию процесса выдачи лицензий, контроль за работой легальных казино в режиме реального времени и тому подобное.

В феврале Кабмин передал функции по формированию и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, лотерейной сфере, ранее относившиеся к полномочиям КРАИЛ, Министерству цифровой политики.

В марте правительство создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева взыскал в доход государства 2,6 млрд грн от компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Для этого суд применил специальную конфискацию.

Также сообщалось, что в Украине завершилась масштабная операция по блокированию 133 незаконных интернет-казино, которые действовали в украинском сегменте сети.

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