"Державні" лотереї скасують: у Мінцифри пояснили рішення

Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну "державна лотерея".

Про це Українському радіо повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька.

"Чому ми прибираємо слова "державна лотерея"? Бо в людей державна лотерея асоціюється з тим, що це лотерея організована державою або державна власність.

Закон про державні лотереї, по суті, жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами лотерей і вся суть державних лотерей зводиться до того, що 50% зібраних коштів спрямовується до призового фонду і вони платять податки, як інші суб'єкти господарювання", – каже Топорецька.

Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою.

У 90-х роках в Україні було близько 200 різноманітних операторів і лотерей. Це були і "державні", і місцеві, зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів, каже Топорецька.

Європейська практика – 1-3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійсність. До такого і рухатиметься Україна.

Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Верховної ради у вересні.

Нагадаємо:

У березні Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію оператора лотерей "Патріот" через невідповідність кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам.